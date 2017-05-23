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Общество

ОсОО «Мейкин», возможно, лишат лицензии на перевозку людей

ОсОО «Мейкин», занимающееся перевозкой людей, возможно, лишат лицензии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

По словам начальника Главного управления патрульной милиции Эркина Баева, в последних ДТП с участием маршруток зафиксирован транспорт данного ОсОО.

«По итогам расследования причин ДТП ведомство готовит документы и внесет в соответствующие госорганы предложение лишить перевозчика лицензии. Лицензии выдает и изымает Министерство транспорта и дорог», — добавил Эркин Баев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52402/
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