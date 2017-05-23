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Общество

Российские штурмовики вернулись на авиабазу в Кыргызстане после учений и парада

Звено штурмовиков Су-25 СМ совершило перелет с южноуральского аэродрома «Шагол» на авиабазу «Кант», расположенную в Кыргызстане. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа России.

«Летчики преодолели более 3,5 тысячи километров, выполнив дозаправки на промежуточных аэродромах в Омске и Новосибирске», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее экипажи успешно отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов на полигоне «Сафакулево» в Зауралье, а также приняли участие в воздушном параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

Объединенная российская военная база «Кант» структурно входит в состав Центрального военного округа, является компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства стран Организации Договора о коллективной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52393/
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