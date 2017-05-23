В сети появился очередной клип на песню Алмазбека Атамбаева

В Интернете появился новый клип на песню президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под названием «Я вас люблю».

Ранее в Сети появились в исполнении главы государства композиции «Судьбе назло», «Я не могу без тебя жить» и «Нелепые слова». На запись песен, по словам Алмазбека Атамбаева, у него ушло 47 минут. К Дню матери, который в Кыргызстане отмечали в минувшее воскресенье, президент Кыргызстана написал новую песню — «Энекем», посвященную матери, и исполнил ее на кыргызском языке. Это была шестая по счету песня главы государства.