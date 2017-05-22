Ученые сделают из чернобыльских грибов «крем от загара» на Марсе. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, в NASA начали создание марсианского «крема от загара». В основу лягут грибы, обработанные в Чернобыле высокими дозами радиации.

Ученые рассчитывают, что грибы, перенесшие подобное воздействие после аварии на АЭС, смогли выработать белки и молекулы для снижения вреда от облучения. Когда специалисты научатся синтезировать их, то приступят к разработке крема для защиты людей на Марсе. Как пишет Inforeactor, сейчас образцы находятся на изучении.

Ранее группа исследователей выдвинула версию, что Марс ранее обладал атмосферой, схожей с земной. Одним из признаков стали следы от сильных дождей.