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Общество

В России установлен новый рекорд лотерейного выигрыша

В России разыграли рекордный суперприз лотереи «Гослото». Житель Сочи выиграл более 365 миллионов рублей, что стало абсолютным рекордом для российских лотерей. Об этом сообщают российские СМИ.

Победу сочинцу в игре «6 из 45» принесла комбинация 11, 44, 26, 3, 22, 34. При этом игрок сделал ставку сразу на семь возможных комбинаций, выбрав семь чисел.

За выигрышный билет победитель заплатил 700 рублей. По закону он также должен будет уплатить налог в размере 13 процентов от суммы выигрыша.

Предыдущий рекорд российских лотерей был установлен в феврале 2016 года. Тогда житель Новосибирска выиграл более 358 миллионов рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52362/
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