На улицах Каракола появилось цветочное оформление. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор предприятия озеленения областного центра Улан Ишенбаев.

«В этом году предприятие «Зеленстрой» высадило в городе 3500 петуний. Решили необычно оформить, чтобы дать городу немного красоты. В парке Победы высадили 1200 штук, идет посадка по улице Абдрахманова, которая считается главной улицей города», — заявил директор предприятия.

Он добавил, что петунии купили через тендер, по 19 сомов за штуку. «В общем цветы приобретены на 65 тысяч сомов. Но мы опасаемся, что их украдут вместе с горшками, чтобы предотвратить это, посадили горшки на шурупы и просим каракольцев бережно относиться к имуществу города», — попросил Улан Ишенбаев.