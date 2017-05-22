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Общество

На улицах Каракола появилось цветочное оформление

На улицах Каракола появилось цветочное оформление. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор предприятия озеленения областного центра Улан Ишенбаев.

«В этом году предприятие «Зеленстрой» высадило в городе 3500 петуний. Решили необычно оформить, чтобы дать городу немного красоты. В парке Победы высадили 1200 штук, идет посадка по улице Абдрахманова, которая считается главной улицей города», — заявил директор предприятия.

Он добавил, что петунии купили через тендер, по 19 сомов за штуку. «В общем цветы приобретены на 65 тысяч сомов. Но мы опасаемся, что их украдут вместе с горшками, чтобы предотвратить это, посадили горшки на шурупы и просим каракольцев бережно относиться к имуществу города», — попросил Улан Ишенбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52341/
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