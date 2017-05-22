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Общество

На суд по делу Аиды Саляновой не явился адвокат

На судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-генпрокурора КР, действующего депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой, обвиняемой по статье 304 части 4 (злоупотребление должностным положением) не явилась адвокат Чинара Джакупбекова.

В связи с этим судья Первомайского районного суда Мирлан Термечиков отложил судебное разбирательство.

Напомним, уголовное дело в отношении Аиды Саляновой возбуждено 26 декабря 2016 года. Ее обвиняют в том, что она, будучи главой Минюста, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после революции 2010 года.

Следующее заседание состоится 29 мая 2017 года.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52329/
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