В аэропорту «Манас» на сутки задержан рейс российской авиакомпании «Аэрофлот»

В аэропорту «Манас» задержан на сутки рейс российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом ИА «24.kg» сообщили пассажиры.

По их словам, самолет, вылет которого был запланирован на 06.00 в воскресенье, 21 мая, не смог улететь по расписанию из международного аэропорта «Манас» по маршруту Бишкек — Москва.

Как отмечают очевидцы из числа провожающих, пассажиры (200 человек) прошли регистрацию и пограничный контроль, после чего была объявлена посадка. Все пассажиры заняли свои места на борту «Боинга». Однако самолет так и не улетел.

Спустя короткое время всех пассажиров вывели из салона, объяснив причину задержки техническими неполадками на борту. Пассажирам сообщили, что рейс задерживается до 17.00

200 человек провели в аэропорту более 11 часов. Однако в 17.00 рейс не состоялся. Люди смогли улететь только сегодня.

В представительстве авиакомпании «Аэрофлот» ИА «24.kg» объяснили, что причина задержки — техническая.