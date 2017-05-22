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Общество

Ежегодно 3–4 кыргызстанки умирают во время абортов

Ежегодно 3–4 кыргызстанки умирают во время абортов или от осложнений после них. Об этом представители Минздрава сообщили сегодня на круглом столе по планированию семьи.

«Официальная статистика не всегда достоверно отражает истинное количество прерывания беременностей. Большая часть абортов — безопасные (аспирация, медикаментозный). Чаще беременность прерывают по медицинским показателям», — прозвучало на заседании.

Также отмечено, что Кыргызстан — страна с одним из высоких показателей материнской смертности в Центральной Азии. Однако за последние годы этот показатель незначительно снижается.

В 2016 году в Кыргызстане умерло 48 женщин во время родов, беременности и в послеродовой период.

Планирование семьи позволяет снизить материнскую смертностью, незапланированную беременность у девочек-подростков, предотвратить ВИЧ-инфекцию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52322/
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