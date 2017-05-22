Кыргызстан занимает 25-е место по развитию халяльного туризма

Кыргызстан занимает 25-е место в рейтинге Global Muslim Travel Index. Результаты исследования опубликованы на сайте CrescentRating.

Согласно данным, первое место третий год подряд достается Малайзии. В пятерку направлений исламского туризма также вошли ОАЭ, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия.

Лучший результат из стран бывшего СССР показал Казахстан — 17-е место, Таджикистан на 26-м, Узбекистан на 28-м. Россия заняла 44-е, Грузия и Украина — 59-е и 116-е места соответственно.

Всего в списке представлено 130 государств. Они сравнивались по удобству семейного отдыха для мусульман, качеству услуг и возможностям сервиса, в том числе доступности халяльных продуктов, вариантам размещения туристов, маркетинговым программам.