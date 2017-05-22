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Общество

Две итальянки судятся из-за кота-предателя

Жительница северной Италии подала в суд на свою соседку из-за кота. Четырехлетний домашний питомец вел двойную жизнь, ночуя не дома, а в соседней квартире. Об этом со ссылкой на газету Il Secolo XIX сообщил НТВ.

Как оказалось, днем кот находился у своей хозяйки и откликался на кличку Бантик, а ночью уходил к соседке, где становился Текилой. Издание отмечает, что о поведении питомца хозяйка узнала после того, как ее соседка решила переехать и прихватить кота с собой.

Между женщинами произошла ссора, после чего первая владелица обратилась в полицию с заявлением о краже животного. Кота у «ночной» хозяйки отобрали и вернули в старый дом, где он прожил два года.

Вторая женщина подала апелляцию, и, как написала газета Il Secolo XIX, судьи не нашли доказательств того, что кот был украден и что им владела первая женщина, так как у него не оказалось микрочипа. В результате животное передали предполагаемой похитительнице.

Однако на этом «битва за кота» не закончилась. Женщины не пришли к согласию, и теперь дело могут передать в суд по гражданским делам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52311/
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