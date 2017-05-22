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Общество

Число отравившихся и госпитализированных школьниц в Баткене увеличилось

Число отравившихся и госпитализированных школьниц в Баткенской области увеличилось. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, 18 мая в селе Бужум Баткенской области семиклассник на перемене зажег в классе шашку с фитилем, которую якобы нашел на улице. После чего дети стали жаловаться на затрудненное дыхание и подкашливание.

Сразу госпитализировали семь девочек. Однако позже в ходе подворного обследования в больницу направили еще двух пострадавших. В настоящее время восемь из них находятся в детском отделении, а одна в отделении реанимации. Ее состояние оценивают как средней тяжести. Вопрос о выписке школьниц не стоит. Медики наблюдают за их состоянием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52308/
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