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Общество

Доноры прекратят гуманитарный ввоз контрацептивов в Кыргызстан

Международные партнеры здравоохранения Кыргызстана прекращают гуманитарные поставки по программам планирования семьи и средств защиты от нежелательной беременности.

По данным пресс-центра Минздрава, в течение ряда лет Кыргызстан получал контрацептивы при поддержке Фонда народонаселения ООН и таким образом помогал обеспечивать потребность женщин в услугах по планированию семьи.

«В последние годы фонд предупредил о том, что прекращаются поставки защитных средств в прежнем объеме. Минздрав неоднократно проводил встречи с представителями Жогорку Кенеша КР и поднимал вопрос о том, что сегодня страна должна взять на себя обязательства по покрытию потребностей в услугах по планированию семьи уязвимой категории», — говорится в сообщении.

«Еще остается проблема планирования семьи путем медицинского аборта — самым неправильным методом. И мы говорим о том, что необходимо проводить работу по предупреждению нежелательной беременности, — отметила заведующая отделом первичной медико-санитарной и стационарной помощи Минздрава КР Айгуль Бообекова.

Минздрав провел много встреч, но до сегодняшнего дня вопрос о выделении финансовых средств до сих пор окончательно не решен.

В группе риска — женщины с высоким риском материнской смертности вследствие тяжелых болезней, люди с ограниченными возможностями здоровья и граждане, живущие с ВИЧ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52279/
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