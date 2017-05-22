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Общество

Из больницы выписали кыргызстанца, раненного в перестрелке в Хабаровске

В Хабаровске из больницы выписали кыргызстанца, пострадавшего при вооруженном нападении на местное отделение ФСБ. Об этом сообщили российские СМИ.

Инцидент произошел 21 апреля. В приемной ФСБ 37-летний гражданин Кыргызстана Талант Жумаев оказался по работе: его пригласили в качестве переводчика.

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«В какой-то момент, — рассказал Талант Жумаев в интервью, — в дверь постучали, некий парень сказал, что пришел по спецприглашению». Едва сотрудник ФСБ вышел из кабинета навстречу гостю, из-за двери послышался выстрел. Через мгновение в помещение вошел окровавленный работник спецслужбы и тут же упал на пол. После молодой человек открыл огонь из автомата по остальным людям.

Талант Жумаев сообщил, что по армейской привычке лег на пол. От гибели его спасли подоспевшие коллеги убитого сотрудника ФСБ: они застрелили нападавшего. Жумаева ранили, однако пуля не задела жизненно важные органы. После двух операций его выписали из больницы.

Ответственность за атаку на хабаровскую приемную ФСБ взяла на себя группировка «Исламское государство», однако в Следственном комитете связь нападавшего с международными террористами отвергли.

Стрелявшим оказался местный житель, 1999 года рождения. По версии силовиков, он был связан с группировкой неонацистов. Других подробностей, касающихся расследования, до сих пор нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52271/
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