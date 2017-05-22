Из больницы выписали кыргызстанца, раненного в перестрелке в Хабаровске

В Хабаровске из больницы выписали кыргызстанца, пострадавшего при вооруженном нападении на местное отделение ФСБ. Об этом сообщили российские СМИ.
Инцидент произошел 21 апреля. В приемной ФСБ 37-летний гражданин Кыргызстана Талант Жумаев оказался по работе: его пригласили в качестве переводчика.
Талант Жумаев сообщил, что по армейской привычке лег на пол. От гибели его спасли подоспевшие коллеги убитого сотрудника ФСБ: они застрелили нападавшего. Жумаева ранили, однако пуля не задела жизненно важные органы. После двух операций его выписали из больницы.
Ответственность за атаку на хабаровскую приемную ФСБ взяла на себя группировка «Исламское государство», однако в Следственном комитете связь нападавшего с международными террористами отвергли.
Стрелявшим оказался местный житель, 1999 года рождения. По версии силовиков, он был связан с группировкой неонацистов. Других подробностей, касающихся расследования, до сих пор нет.