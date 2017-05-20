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Общество

Построить новые школы взамен аварийных поручил президент Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял сегодня министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву.

Она проинформировала главу государства об организации учебы детей в пострадавших от стихийных бедствий районах страны.

Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что Минобразования должно создать все условия для организованного завершения учебного года в пострадавших районах, обратив особое внимание на нужды учеников и преподавателей.

Кроме того, президент поручил, чтобы вместо всех аварийных школ в ускоренном порядке начали строительство новых зданий и расширили список школ, подлежащих капитальному ремонту.

Глава государства попросил добавить в список и школу № 6 города Токмака. По информации Минобразования, в этой школе требуется срочный капремонт кровли. Она построена в 1992-м и еще не ремонтировалась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52261/
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