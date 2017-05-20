Депутат объяснила свою позицию относительно празднования Дня защиты детей

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева объяснила свою позицию по отношению к празднованию Дня защиты детей. Сообщение она опубликовала в социальной сети.

Ранее на заседании парламента депутат выступила с предложением провести вместо праздника обучающие уроки. «Я предлагаю не праздновать в этом году День защиты детей. Вместо этого в городах нужно провести уроки, на которых рассказать о том, как вести себя при стихийных бедствиях, в опасных ситуациях. Также необходимо произвести проверку всех аттракционов. Мы не должны подвергать наших детей опасности», — подчеркнула Аида Касымалиева.

После этого в адрес парламентария последовала критика. Аида Касымалиева объяснила, что ее неправильно поняли журналисты. «Я говорила именно о безопасности детей: рухнувший аттракцион в Оше, бесконечные жертвы на дорогах, все то, что мы здесь каждый день обсуждаем и о чем болит сердце. Я говорила, что, к сожалению, нам нечего праздновать, что все очень плачевно в сфере защиты прав детей. Стоит обратить усиленное внимание на безопасность детей, на ответственность за происходящее. Мы не можем обойтись концертами 1 июня. Истинное значение — защита детей и работа в этом направлении», — написала Аида Касымалиева.