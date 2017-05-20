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Общество

Внесены изменения в Закон «О пожарной безопасности»

Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Закон «О пожарной безопасности». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принял Жогорку Кенеш 5 апреля 2017 года.

Целью закона является устранение коллизий в действующих нормативно-правовых актах в сфере пожарной безопасности и урегулирование функции по обеспечению пожарной безопасности.

Изменения направлены на разграничение полномочий Агентства государственной противопожарной службы и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52257/
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