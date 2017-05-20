Ярмарка «От сердца к сердцу» открылась в Бишкеке

Сегодня на бульваре Эркиндик (возле памятника Курманжан датке) можно приобрести уникальные изделия из войлока, шерсти, пряжи, дерева, изготовленные заботливыми руками бабушек. Здесь же они продают ароматную выпечку, румяные пирожки, соленые огурчики и грибы.

На ярмарку выставили и сувенирную, национальную продукцию, сделанную воспитанниками детских домов. А дети с ограниченными возможностями здоровья подготовили для продажи роскошные фиалки и герань, высаженные в горшки.

Основная цель акции — привлечь внимание общественности и государства к развитию групп самопомощи пожилых людей в Кыргызстане, а также оказать содействие в получении дополнительного заработка.

В тени деревьев проходит шахматный турнир. Кроме того, планируется проведение лотереи. Медицинские работники Общества Красного Полумесяца могут измерить давление и сделать анализ на сахар в крови.