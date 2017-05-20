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Общество

В Баткенской области, где отравились семь школьниц, идет следствие

В Баткенской области, где отравились семь девочек, идет следствие. Об этом ИА «24.kg» сообщил координатор по здравоохранению в Баткенской области Орозмамат Темиров.

Накануне в Минздраве сообщили о том, что детей планируют выписать на амбулаторное лечение.

«Мы сейчас сделали обход и пока воздерживаемся от выписки. Девочки остаются на лечении в детском отделении. Состояние их удовлетворительное. Ночь прошла спокойно. Врачи уточнили диагноз: острое отравление газообразным веществом неизвестной этиологии. В настоящее время выясняется, что это за газ был. Идет следствие. В школе провели разъяснительные беседы», — проинформировал Орозмамат Темиров.

Накануне, 18 мая, в селе Бужум Баткенской области семиклассник на перемене (около 15.30) зажег в классе на окне шашку с фитилем, которую якобы нашел на улице. После чего дети жаловались на затрудненное дыхание и подкашливание.

Ранее в Ноокене отравился 31 ребенок. А до этого в Балыкчи несколько школьников отравились в результате распыления газового балончика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52252/
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