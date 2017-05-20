Минюст Кыргызстана инициирует очередные поправки в Земельный кодекс

Минюст инициирует поправки в законодательные акты Кыргызстана в сфере землепользования.

В частности, в Земельный кодекс вносят поправку, согласно которой по истечении года с момента выхода из гражданства КР физическое лицо должно произвести отчуждение земельного участка.

В случаях, когда земельный участок не отчужден собственником по истечении года, он по решению суда подлежит принудительной продаже с передачей бывшему гражданину КР вырученной от продажи суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости земельного участка, определенной судом. При этом производится оценка рыночной стоимости земельного участка, подлежащего отчуждению, и вычитаются затраты на его отчуждение.

Отмечается, что Минюст приводит в соответствие нормы Земельного и Гражданского кодексов.