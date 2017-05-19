Адвокаты обвиняемых в попытке насильственного захвата власти обжаловали приговор

Адвокаты обвиняемых в попытке насильственного захвата власти Бектура Асанова, Дастана Сарыгулова, Кубанычбека Кадырова и Эрнста Карыбекова обжаловали приговор в Бишкекском горсуде. Об этом сообщила представитель Комитета по защите прав политзаключенных Зульфия Марат.

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Отметим, 17 апреля Первомайский суд огласил вердикт. Дастан Сарыгулов осужден на четыре года, из которых три — условно, и отпущен на свободу из зала суда. Бектур Асанов приговорен к 12 годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кубанычбек Кадыров приговорен к 12 годам, также в колонии усиленного режима. Эрнст Карыбеков осужден на 20 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Срок исчисления наказания для осужденных начинается с 24 марта 2016 года, сообщил судья.