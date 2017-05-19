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Общество

Погода в Кыргызстане на 20 мая: без осадков

В Кыргызстане без осадков, только в горных и предгорных районах местами кратковременные дожди, грозы, а в высокогорных районах снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

День увеличится до 14 часов 47 минут.

В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +25 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ожидается ночью +9, днем до +29 градусов.

В Нарынской области до +2 градусов ночью и +22 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +4, днем до +23.

В Таласской области температура воздуха ночью +7, днем +25 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52224/
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