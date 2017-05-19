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Общество

В одной из школ Бишкека выявили недовес продуктов для приготовления пищи

В ходе проверки в Бишкекской гимназии-интернате № 1 по заявлению гражданки выявлены факты систематического недоведения положенных норм продуктов питания для приготовления пищи и употребления в натуральном виде. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что в результате воспитанники школы не получали положенного количества калорий.

Согласно заключению санитарно-эпидемиологического надзора, такое положение может привести к негативным последствиям и снижению успеваемости детей в учебе.

Городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52222/
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