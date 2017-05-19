В крови водителя, из-за которого пострадала девушка, алкоголь не обнаружен

В крови превысившего скорость водителя грузопассажирского фургона Ford Transit, из-за которого пострадала девушка, алкоголь не обнаружен. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что и в крови водителя автомашины Toyota алкоголь также не обнаружен.

Напомним, ранее видео инцидента разместил на своей странице в Facеbook пользователь Айбек Баратов.

По информации ведомства, пострадавшую доставили в БНИЦТиО с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами. Назначены все необходимые экспертизы, оба автомобиля помещены на штрафстоянку.