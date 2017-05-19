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Общество

День пионерской дружбы в Минске отмечают у бюста Джумаша Асаналиева

Ежегодно 19 мая в Минске (Беларусь) на улице Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева у его бюста проводят торжественное посвящение в пионеры. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор общественного благотворительного фонда «Агитбригада» Керим Шатманов.

По его словам, в школе № 11 с музыкальным уклоном есть уголок Джумаша Асаналиева. «Ребята делают постановки к Дню победы, а сегодня у них проходит торжественная линейка. В Беларуси сохранено пионерское движение», — сказал Керим Шатманов.

Напомним, «Агитбригада» проследовала по пути воинов-освободителей в годы Великой Отечественной войны. Старт первого этапа был дан 14 мая 2016 года в Караколе, на родине Джумаша Асаналиева. Во время второго этапа, 22 июня, агитбригадовцы приняли участие в митинге-реквиеме в Витебской области Беларуси, у места гибели и захоронения нашего земляка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52217/
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