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Общество

Адвокаты Омурбека Текебаева опровергают заявление ГКНБ

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева опровергают заявление ГКНБ об умышленном затягивании изучения материалов дела. Об этом сообщила юрист Чинара Джакупбекова.

В секретариате «Ата Мекена» заявили, что дело Омурбека Текебаева сфальсифицировано и преследует политические цели. Поэтому адвокатам и не дали время на ознакомление с томами дела.

По данным юристов, еще 26 апреля следователь заявил Текебаеву и его адвокату, что у них есть некий график, по которому главный социалист страны и его защитник обязаны закончить ознакомление с уголовным делом до 13 мая.

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Чинара Джакупбекова утверждает, что с 25 апреля по 15 мая она почти каждый рабочий день участвовала в судебных заседаниях в Бишкеке и в регионах страны. Нормами УПК закреплен принцип состязательности и равноправия сторон защиты и обвинения.

«Для реализации этих принципов в статье 231 УПК КР установлено, что и обвиняемый, и его защитник не могут быть ограничены во времени для ознакомления со всеми материалами дела. Спешка следствия — доказательство того, что дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова политическое и непосредственно связано с предстоящими президентскими выборами», — отметили адвокаты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52215/
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