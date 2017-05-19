Разрушенные палатки эвакуированных с места оползня жителей Узгена восстановили

Восстановлены разрушенные палатки эвакуированных с места оползня жителей села Курбу-Таш Узгенского района Ошской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

В ведомстве также отметили, что затопленные в результате обильных осадков палатки очищены.

Отметим, сегодня житель палаточного городка Абылкасым Омуралиев сообщил, что дождь и ветер разрушили палатки в лагере эвакуированных жителей села Курбу-Таш.

Напомним, медленно двигающийся оползень между селами Курбу-Таш и Маркс айыльного округа Джалпак-Таш накрыл 57 домов. Жителей села Курбу-Таш переселили во временный лагерь.