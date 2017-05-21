Неделя-24: что вы могли пропустить

Самым главным событием недели стало то, что политсовет СДПК определился с кандидатом в президенты. Партию власти в грядущей гонке представит премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. А тем временем громкое дело опального лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева передали в суд, а еще по одному, тоже шумному и связанному с Садыром Жапаровым, завершилось следствие.

О чем важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg» на уходящей неделе, читайте в традиционном обзоре.

Зачем Алмазбек Атамбаев меняет властный баланс?

Затянувшаяся в Кыргызстане интрига, кто станет кандидатом в президенты от СДПК, на самом деле внесла еще больше сумятицы и добавила новые вопросы. А многие наблюдатели говорят прямо: Сооронбай Жээнбеков — это слишком просто. Анализируем ситуацию и политические расклады на сегодня в рубрике «Взгляд».

Участники президентской гонки. Кто они?

Эксперты прогнозируют, что борьба за президентское кресло развернется между пятью кандидатами — Сооронбаем Жээнбековым, Темиром Сариевым, Омурбеком Бабановым, Бакытом Торобаевым и Омурбеком Текебаевым. Правда, последний находится в СИЗО ГКНБ, и в ближайшее время суд может вынести обвинительный приговор, что снимет главного социалиста с дистанции. Остальные кандидаты, по мнению аналитиков, выступят статистами. ИА «24.kg» решило собрать наиболее примечательные факты из кандидатских биографий.

Один день из жизни инженера-связиста

Фото ИА «24.kg». Алтынбек Кожокеев

Зачем инженеры отдела эксплуатации подсистемы базовых станций (BSS) везут на место работы ноутбук и фотоаппарат? Что представляет собой базовая станция и как она работает? Об этом и многом другом корреспонденту ИА «24.kg» рассказал инженер BSS компании «Билайн» Алтынбек Кожокеев, который стал на этой неделе героем рубрики «Мои 24».

В Кыргызстане придумали «проект века»

Проект «Таза коом» громко заявлен руководителем аппарата президента Кыргызстана. Он прилагает немалые усилия для его продвижения. По словам Сапара Исакова, вся работа по реализации проекта направлена на развитие Кыргызстана. Чиновник считает, что неуместно связывать проект с президентскими выборами. ИА «24.kg» решило разобраться в теме — «Таза коом»: что это, зачем и сколько стоит».

Со страховкой никто не торопится

Главу Государственной страховой организации Бакыта Жумашева, проработавшего чуть более года, все-таки уволили. Предшествовала тому критика премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Что же успели сделать, а что нет на сегодняшний день? Об этом — в материале «Страхование жилья. Чтобы не остаться без крыши над головой».

Иссык-Кульский забег

Фото ИА «24.kg». Участники состязаний не жалели сил

Международный иссык-кульский марафон Run the Silk Road становится в Кыргызстане одним из символов весны. В этом году он прошел в шестой раз. Состязания, посвященные памяти бронзового призера Олимпиады-1980 Сатымкула Джуманазарова, традиционно состояли из двух частей. Подробнее — в фоторепортаже ИА «24.kg».

Как школы трясут родителей

Май — последняя пора проведения школьных собраний и добровольно-принудительных сборов. Эта проблема поднимается с завидной периодичностью, вот только ее внятного решения чиновники до сих пор предложить не могут. Законодательство позволяет школам получать добровольные взносы. Но на практике это принудиловка. Подробнее — в материале «В школах Бишкека родители сдают до 5 миллионов сомов в год. Узаконить взносы?»

Аргентинка, полюбившая кыргызские танцы

Фото из личного архива. Сесилия Нанни с другом

Сесилия Нанни — волонтер из Аргентины. Уже два года преподает испанский язык в Кыргызстане. Как оказалось, в Бишкеке желающих выучить его достаточно: в группе Сесилии 30 человек. Подобные языковые клубы открыли также в Токмаке и Оше. Своими впечатлениями о Кыргызстане она поделилась с ИА «24.kg».

Что читают политики

В нашей традиционной рубрике «Топ-5 книг» политический деятель, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров рекомендует читателям произведения отечественных классиков и классиков русской и американской литературы.

Кибератаки. Как выжить?

Фото ЕРА. WannaCry захватила более 200 тысяч компьютеров в мире

В то время как организации во всем мире пытаются избавиться от последствий кибератаки, совершенной при помощи программы-вымогателя WannaCry, сотрудники служб и компаний кибербезопасности пытаются определить, кто именно стоит за этим нападением. Об этом в обзоре ИА «24.kg».

Осенью Кыргызстан ожидают выборы очередного президента. На презентации информационно-избирательной системы (ИИС) глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что новая избирательная система смогла свести на нет возможную фальсификацию выборов. Она особо отметила работу избирательной системы — внедрение биометрии и АСУ. Но сможет ли она противостоять кибератакам? ИА «24.kg» разбиралось в проблеме: «Кыргызстан в Сети: поучаствуют ли хакеры в выборах президента?».

Произошедшая на прошлой неделе массовая кибератака заставила многих задуматься о более серьезной защите своих компьютеров. Но в этом случае нельзя упускать из виду и безопасность смартфонов. На них в последнее время хранится все больше информации не менее важной, чем на компьютерах. Как их защитить? Подробнее — в обзоре «Лучшие антивирусы для смартфонов. Выводы немецких экспертов».