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Общество

ЦИК предлагает установить в Кыргызстане два дня голосования — весной и осенью

Центризбирком предлагает установить в Кыргызстане два дня для голосования — весной и осенью. Об этом сегодня на круглом столе заявила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, это поможет сэкономить время, ресурсы и улучшить организацию выборов. «К примеру, в 2020 году пройдут две масштабные кампании — выборы в парламент и местные кенеши. Мы предлагаем провести голосование в один день весной, по мере истечения срока полномочий того или иного выборного органа. А парламентские — осенью. И чтобы эти дни были закреплены законодательно», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Этот критерий отражен в стратегии развития избирательной системы. Нуржан Шайлдабекова согласилась и с предложением провести независимый IT-аудит системы АСУ и заверила, что хакерские атаки серверу не страшны, так как голосование не полностью электронное. Автоматически происходит только подсчет голосов, который после подтверждается ручным подсчетом.

«А насчет доступа к программе — так и у меня его нет. Подсчет производится бесконтактно. Иначе любое вмешательство спровоцирует коллапс», — утверждает Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52204/
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