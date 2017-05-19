Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь

В Клиническом роддоме Национального центра охраны материнства и детства, куда поступают женщины со всех областей Кыргызстана, торжественно отметили День матери. На праздник были приглашены 17 матерей-героинь.

«Мы организовали это мероприятие и именно здесь, чтобы обратить внимание общественности на здоровье матерей. Несмотря на такую нелегкую ношу, как домашние, семейные проблемы, женщины должны готовиться к беременности, чтобы благополучно родить здорового ребенка. Чтобы будущее поколение было здоровым», — сказала заместитель директора по родовспоможению НЦОМиД Салтанат Назаралиева.

Перед гостями и пациентками во дворе медучреждения выступили известные артисты Ырыскелди Осмонкулов, Чынара Нарбаева и другие. С каждой минутой зрителей становилось больше: с улицы, куда доносилось пение артистов, люди шли нескончаемым потоком.

Первая леди Кыргызстана, которая также пришла поздравить женщин, сказала, что хорошо знает это заведение и его коллектив. «Много лет назад в этом роддоме я родила свою дочь. И здесь же она сама недавно стала матерью», — сказала Раиса Атамбаева.