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Общество

Таджикистан и Кыргызстан будут делиться информацией о деятельности экстремистов

Таджикистан и Кыргызстан будут обмениваться информацией об экстремистских организациях. Такое решение принято на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран в городе Гулистоне. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, коллегия проведена в целях консолидации усилий органов прокуратуры двух стран, направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, насильственным экстремизмом, контрабандой товаров, наркотических средств, а также на предупреждение, предотвращение и расследование приграничных конфликтов.

По итогам коллегии подписан совместный протокол, в соответствии с которым стороны договорились обеспечить соответствующий прокурорский надзор за исполнением национального законодательства и межправительственных правовых актов, направленных на скорейшую делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.

Также решено поручить соответствующим подразделениям создать постоянно действующую рабочую контактную группу из числа представителей генеральных прокуратур двух стран для регулярного обмена оперативной, справочной и иной информацией относительно деятельности преступных групп и конкретных лиц, причастных к совершению преступлений экстремистско-террористической направленности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52183/
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