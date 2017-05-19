Таджикистан и Кыргызстан будут делиться информацией о деятельности экстремистов

Таджикистан и Кыргызстан будут обмениваться информацией об экстремистских организациях. Такое решение принято на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран в городе Гулистоне. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, коллегия проведена в целях консолидации усилий органов прокуратуры двух стран, направленных на борьбу с транснациональной организованной преступностью, терроризмом, насильственным экстремизмом, контрабандой товаров, наркотических средств, а также на предупреждение, предотвращение и расследование приграничных конфликтов.

По итогам коллегии подписан совместный протокол, в соответствии с которым стороны договорились обеспечить соответствующий прокурорский надзор за исполнением национального законодательства и межправительственных правовых актов, направленных на скорейшую делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.

Также решено поручить соответствующим подразделениям создать постоянно действующую рабочую контактную группу из числа представителей генеральных прокуратур двух стран для регулярного обмена оперативной, справочной и иной информацией относительно деятельности преступных групп и конкретных лиц, причастных к совершению преступлений экстремистско-террористической направленности.