В Бишкеке пройдет мирное шествие в память о жертвах ДТП

В Бишкеке пройдет мирное шествие в память о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Об этом ИА «24.kg» сообщила одна из инициаторов акции Нуриля Чекирова.

По ее словам, марш намечен на 28 мая. Маршрут согласовывается с мэрией.

«Мы планируем собраться в 11.00 в парке имени Горького и двинуться к Старой площади. Мы думаем, что участников мирного шествия будет не менее одной тысячи человек. Пройдем молча, ничего не выкрикивая, у нас будут плакаты и один баннер, на котором каждый желающий сможет написать имя близкого ему человека, пострадавшего в ДТП», — сказала Нуриля Чекирова.

Она добавила, что своим шествием организаторы хотят привлечь внимание общественности к участившимся инцидентам на дорогах и показать водителям, что ПДД соблюдать необходимо. «Мы специально будем идти медленно, чтобы показать автолюбителям, что торопиться не надо», — сказала Нуриля Чекирова.