Материалы по делу Омурбека Текебаева поступят в суд не позднее 25 мая

Материалы в суд по уголовному делу Омурбека Текебаева поступят не позднее 25 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, дело сейчас находится в Генпрокуратуре. 25 мая истекает срок пребывания Омурбека Текебаева под стражей в СИЗО ГКНБ.
«То есть до этого времени материалы должны поступить в суд, если, конечно, в ГП КР не решат продлить следствие», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.
Она добавила, что в ГКНБ адвокатам и самому подследственному не дали полностью ознакомиться с содержанием семи томов уголовного дела.
В ГКНБ в ответ на эти обвинения отмечают, что юристы обвиняемого сознательно затягивали процесс.
Омурбек Текебаев арестован и водворен в СИЗО ГКНБ 27 февраля. Его обвиняют в коррупции.