12:15
+20
USD 67.84
EUR 75.49
RUB 1.18
Общество

Материалы по делу Омурбека Текебаева поступят в суд не позднее 25 мая

Материалы в суд по уголовному делу Омурбека Текебаева поступят не позднее 25 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, дело сейчас находится в Генпрокуратуре. 25 мая истекает срок пребывания Омурбека Текебаева под стражей в СИЗО ГКНБ.

«То есть до этого времени материалы должны поступить в суд, если, конечно, в ГП КР не решат продлить следствие», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что в ГКНБ адвокатам и самому подследственному не дали полностью ознакомиться с содержанием семи томов уголовного дела.

В ГКНБ в ответ на эти обвинения отмечают, что юристы обвиняемого сознательно затягивали процесс.

Омурбек Текебаев арестован и водворен в СИЗО ГКНБ 27 февраля. Его обвиняют в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52172/
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Суд оставил в силе запрет на выезд Чолпон Джакуповой
В суде объяснили, почему Чолпон Джакуповой запретили выезжать из страны
Нарын Айып сомневается в объективности судей
В суде по жалобе Чолпон Джакуповой журналистам отказано в фото- и видеосъемке
Belokon Holdings: Решение суда Кыргызстана не признают в Латвии
Суд над сотрудниками АКС ГКНБ в очередной раз перенесли
В суде по делу о теракте в Посольстве КНР в Бишкеке допросили имама
В ГКНБ считают, что адвокаты Омурбека Текебаева затягивали изучение дела
Адвокаты Омурбека Текебаева протестуют против передачи его дела в суд
Алмазбек Атамбаев и глава ГКНБ обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
Бизнес
Специалист MegaCom награжден за&nbsp;вклад в&nbsp;развитие кыргызского языка Специалист MegaCom награжден за вклад в развитие кыргызского языка
Темир Сариев: Жарче солнца на&nbsp;Земле&nbsp;&mdash; материнская любовь Темир Сариев: Жарче солнца на Земле — материнская любовь
Выиграй в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom! Выиграй в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!
Мобильный оператор О! подвел итоги акции &laquo;Великая Победа!&raquo; Мобильный оператор О! подвел итоги акции «Великая Победа!»