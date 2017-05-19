Материалы по делу Омурбека Текебаева поступят в суд не позднее 25 мая

Материалы в суд по уголовному делу Омурбека Текебаева поступят не позднее 25 мая. Об этом ИА «24.kg» сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, дело сейчас находится в Генпрокуратуре. 25 мая истекает срок пребывания Омурбека Текебаева под стражей в СИЗО ГКНБ.

«То есть до этого времени материалы должны поступить в суд, если, конечно, в ГП КР не решат продлить следствие», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что в ГКНБ адвокатам и самому подследственному не дали полностью ознакомиться с содержанием семи томов уголовного дела.

В ГКНБ в ответ на эти обвинения отмечают, что юристы обвиняемого сознательно затягивали процесс.

Омурбек Текебаев арестован и водворен в СИЗО ГКНБ 27 февраля. Его обвиняют в коррупции.