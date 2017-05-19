ОАО «Востокэлектро» сегодня восстановит электроснабжение в ряде сел

«ОАО «Востокэлектро» обещает в течение дня восстановить подачу электроэнергии в селах Чолпон и Жылдыз Ак-Суйского района, в Ак-Добо, Ан-Остон, Мундуз Джети-Огузского района, Кен-Суу Тюпского района и на некоторых участках города Каракола», — заверили ИА «24.kg» в ведомстве.

«Из-за сильного ветра по всей Иссык-Кульской области произошли аварийные отключения электроэнергии, многие ветки и деревья повалены на линии электропередачи, что повлекло обрывы линий и аварийные отключения. Усилиями сотрудников ОАО «Востокэлектро» подача электроэнергии во многих районах восстановлена в течение двух часов», — рассказали в пресс-службе.