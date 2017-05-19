Музыкант из Кыргызстана прошел в финал конкурса джазовых исполнителей BIG SKY

Музыкант из Кыргызстана Касым Молдогазиев прошел в финал конкурса джазовых исполнителей BIG SKY, который состоится в Москве. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Он участвует в номинации «Лучший солист-инструменталист».

Касым Молдогазиев в 13 лет начал учиться в детской музыкальной школе искусств по классу классической гитары. С 14 лет стал играть на электрогитаре в школьном ансамбле. Принимал участие в международном джаз-фестивале «Джаз. Бишкек. Весна».

BIG SKY - это соревнование молодых музыкантов, профессионально играющих, поющих и сочиняющих джаз, в возрасте 18-28 лет.

С 10 марта по 10 мая на сайте проекта проходил онлайн-прием заявок конкурсантов в возрасте от 18 до 28 лет. По результатам отбора лучшие участники выступят в двух финальных концертах в Центральном доме кино 26 мая и 1 июня. В этом году лауреаты также получат возможность участвовать в туре по РФ, который устраивается совместно с Ассоциацией малых городов России, и записать сборный диск Big Sky-2017.