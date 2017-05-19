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Общество

Анимационный фильм школьника из Кыргызстана покажут на кинофестивале в Канаде

Фото МКФ «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов». Фильм Батыркана Ильясова участвует в детском кинофестивале FOCUS
Короткометражный анимационный фильм «Соседи» школьника Батыркана Ильясова участвует в конкурсной программе международного детского кинофестиваля FOCUS, который пройдет 21 мая в городе Торонто (Канада). Об этом сообщила арт-директор кинофестиваля стран СНГ, Грузии и Балтии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» Ника Жолдошева.

По ее данным, в фестивале участвуют короткометражные анимационные фильмы на тему «Что делает мир лучше?», созданные детьми младше 16 лет.

Анимационный фильм Батыркана Ильясова — это история двух соседей, один из них работяга, а второй — лентяй, любитель выпить. Этот фильм — новая интерпретация басни Крылова «Стрекоза и муравей».

Фильм «Соседи» выиграл главный приз Национального детско-юношеского кинофестиваля «Карек».

Батыркан Ильясов анимацией увлекается три года, заканчивает 8-й класс, живет в городе Караколе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52144/
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