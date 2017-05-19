Анимационный фильм школьника из Кыргызстана покажут на кинофестивале в Канаде

По ее данным, в фестивале участвуют короткометражные анимационные фильмы на тему «Что делает мир лучше?», созданные детьми младше 16 лет.
Анимационный фильм Батыркана Ильясова — это история двух соседей, один из них работяга, а второй — лентяй, любитель выпить. Этот фильм — новая интерпретация басни Крылова «Стрекоза и муравей».
Фильм «Соседи» выиграл главный приз Национального детско-юношеского кинофестиваля «Карек».
Батыркан Ильясов анимацией увлекается три года, заканчивает 8-й класс, живет в городе Караколе.