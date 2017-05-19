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Общество

В Китае начали нанимать на работу «дегустаторов смога»

Фото fainaidea.com. Смог в китайских городах — привычное дело

В Китае объявлен прием на должность «дегустаторов смога». Главной задачей людей с обостренным обонянием станет определение степени загрязнения воздуха и источников этого процесса, сообщил ТАСС со ссылкой на Международное радио Китая.

«Несмотря на прогресс в технологиях, для оперативного выявления источников загрязнения воздуха требуется время. По этой причине решено нанять сотрудников — людей с хорошим обонянием», — заявил представитель мэрии города Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

По его словам, после приема на работу будущие «воздушные сомелье» проходят специальные курсы повышения квалификации.

В рабочее время «дегустаторам» запрещается употреблять в пищу блюда с острыми приправами и пряностями, пользоваться косметикой и парфюмерией.

Ограничения, по словам чиновника, способствуют «более эффективному выявлению источников загрязнения».

Это не первая попытка властей усилить контроль выбросов предприятий в атмосферу. Ранее Министерство охраны окружающей среды КНР обратилось к 20 городам с требованием объединить усилия в борьбе со смогом. Ожидается, что снижение уровня загрязнения позволит добиться среднегодового показателя концентрации опасных для здоровья мелких твердых частиц в Пекине до 60 микрограммов на кубический метр против нынешнего показателя в 73 микрограмма.

По данным ВОЗ, ежедневная безопасная норма содержания в воздухе вредных веществ — не более 25 микрограммов на кубометр.

В Китае основными источниками мелких твердых частиц являются автотранспорт и угольные электростанции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52143/
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