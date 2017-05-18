Список террористических организаций в Кыргызстане будут публиковать ежегодно

Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Закон «О противодействии терроризму». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

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По его данным, целью документа является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодежь и своевременное информирование общественности об организациях, признанных судами Кыргызстана террористическими.

Предлагается внести изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных террористическими, и его ежегодную публикацию в печатных изданиях и на официальных сайтах государственных органов.

Закон принял Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 5 апреля 2017 года.