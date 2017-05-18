22:27
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Общество

Список террористических организаций в Кыргызстане будут публиковать ежегодно

Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в Закон «О противодействии терроризму». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Читайте по теме
Террористические и экстремистские организации, запрещенные в Кыргызстане. Список
По его данным, целью документа является противодействие влиянию радикальных экстремистских идеологий на молодежь и своевременное информирование общественности об организациях, признанных судами Кыргызстана террористическими.

Предлагается внести изменения, предусматривающие ведение уполномоченным государственным органом по обеспечению национальной безопасности единого списка организаций, признанных террористическими, и его ежегодную публикацию в печатных изданиях и на официальных сайтах государственных органов.

Закон принял Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 5 апреля 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52122/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в рубрике «Официально»
В суде по жалобе Чолпон Джакуповой журналистам отказано в фото- и видеосъемке
В Кыргызстане наградили многодетных матерей
Алмазбек Атамбаев и глава ГКНБ обсудили борьбу с терроризмом и экстремизмом
Сегодня в рубрике «Официально»
Независимый союз журналистов просит отозвать иски к СМИ
В Баткене прошла акция ветеранов-«афганцев» против терроризма
Сегодня в рубрике «Официально»
Генпрокуратура Кыргызстана пока не отозвала иски к «Азаттыку»
Сегодня в рубрике «Официально»
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Бизнес
Выиграй в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom! Выиграй в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!
Мобильный оператор О! подвел итоги акции &laquo;Великая Победа!&raquo; Мобильный оператор О! подвел итоги акции «Великая Победа!»
К&nbsp;лету готовы: расширение сети газозаправочных станций &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; К лету готовы: расширение сети газозаправочных станций «Гaзпрoмнeфть»
Обналичивание долларов в&nbsp;банкоматах ОАО Росинбанк 24/7 Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7