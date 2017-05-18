В Кыргызстане для летнего отдыха детей выделили 5 миллионов сомов

В Кыргызстане на летний отдых детей выделено 5 миллионов сомов. Об этом стало известно на совещании вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, принимать школьников будут 582 летних лагеря почти на 24 тысячи мест. Для обеспечения безопасности направят более тысячи сотрудников МВД.

Уточнены списки детей, пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе. Для них летний отдых организуют в приоритетном порядке.

Относительно проведения «Последнего звонка» Чолпон Султанбекова отметила, что необходимо начать профилактическую работу по обеспечению безопасности, пресечению хулиганства выпускников, запрету поборов и незаконного сбора денег.

В случае обнаружения таких фактов персональную ответственность будут нести директора. Чолпон Султанбекова

Для обеспечения безопасности во время празднования направят более четырех тысяч сотрудников МВД.