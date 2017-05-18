В суде объяснили, почему Чолпон Джакуповой запретили выезжать из страны

В Бишкекском горсуде, где рассматривают надзорную жалобу на определение Октябрьского райсуда о запрете на выезд из страны экс-депутату парламента Чолпон Джакуповой, журналистам Дине Масловой и Нарыну Айыпу в рамках иска о защите чести и достоинства президента, представитель Генеральной прокуратуры КР Руслан Абдырахман пояснил, почему им нельзя покидать Кыргызстан.

По его словам, ответчики могут тем самым затянуть процесс. Однако ответить на вопросы юристов, каким именно образом суд будет затянут, если здесь остаются представители ответчиков, Руслан Абдырахман не смог. Он также не смог объяснить, из чего сложилась сумма каждого из пяти исков — по 3 миллиона сомов. Руслан Абдырахман призывал дождаться начала слушаний.