Активисты ищут спонсоров для проведения автопробега Бишкек — Великий Новгород «Вахта памяти». Об этом сообщила координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

Если ваши родные погибли или пропали без вести в Новгородской или Ленинградской областях, отзовитесь и запишитесь на автопробег. Для посещения мест захоронений и боев воинов-кыргызстанцев поисковое движение «Наша Победа-Биздин Жениш», Союз десантников Кыргызстана, ВПО «Родина», Республиканский совет ветеранов собирает списки для участия в автопробеге «Вахта Памяти-2017».

«В прошлом году мы получили приглашение на фестиваль патриотической песни «Сердцем причастны» в город Холм. Лететь дорого, решили добраться автопробегом. Наша задача попасть на место последнего боя и захоронения дедов или прадедов, установить мемориальную табличку, если надо. А еще сказать спасибо россиянам, которые ухаживают за могилами наших земляков, родных, познакомиться с поисковиками, которые круглый год работают в экспедициях, собирая останки в лесах и болотах», — отметила Светлана Лаптева.

У каждого участника автопробега будет свое личное задание: фотографировать братские могилы, памятники, записывать информацию, сверять данные.

«В Новгородской и Ленинградской областях погибли тысячи наших земляков. Загляните в документы, проверьте по электронным базам данных, где погибли ваши родные. Если не можете справиться сами, обратитесь в поисковое движение Кыргызстана «Наша Победа-Биздин Жениш» по телефону 0555-923-603», — призывают активисты.

В Новгородской области воевали бойцы 8-й гвардейской дивизии — они защищали блокадный Ленинград, помогали доставлять провизию. И еще никогда кыргызстанцы не привозили на могилы наших бойцов землю с родины. В Кыргызстане никто не знает, в каком состоянии находятся их захоронения.