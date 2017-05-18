15:50
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Общество

Активисты ищут спонсоров автопробега Бишкек — Великий Новгород «Вахта памяти»

Активисты ищут спонсоров для проведения автопробега Бишкек — Великий Новгород «Вахта памяти». Об этом сообщила координатор поискового движения Кыргызстана «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

Если ваши родные погибли или пропали без вести в Новгородской или Ленинградской областях, отзовитесь и запишитесь на автопробег. Для посещения мест захоронений и боев воинов-кыргызстанцев поисковое движение «Наша Победа-Биздин Жениш», Союз десантников Кыргызстана, ВПО «Родина», Республиканский совет ветеранов собирает списки для участия в автопробеге «Вахта Памяти-2017».

«В прошлом году мы получили приглашение на фестиваль патриотической песни «Сердцем причастны» в город Холм. Лететь дорого, решили добраться автопробегом. Наша задача попасть на место последнего боя и захоронения дедов или прадедов, установить мемориальную табличку, если надо. А еще сказать спасибо россиянам, которые ухаживают за могилами наших земляков, родных, познакомиться с поисковиками, которые круглый год работают в экспедициях, собирая останки в лесах и болотах», — отметила Светлана Лаптева.

У каждого участника автопробега будет свое личное задание: фотографировать братские могилы, памятники, записывать информацию, сверять данные.

«В Новгородской и Ленинградской областях погибли тысячи наших земляков. Загляните в документы, проверьте по электронным базам данных, где погибли ваши родные. Если не можете справиться сами, обратитесь в поисковое движение Кыргызстана «Наша Победа-Биздин Жениш» по телефону 0555-923-603», — призывают активисты.

В Новгородской области воевали бойцы 8-й гвардейской дивизии — они защищали блокадный Ленинград, помогали доставлять провизию. И еще никогда кыргызстанцы не привозили на могилы наших бойцов землю с родины. В Кыргызстане никто не знает, в каком состоянии находятся их захоронения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52066/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Как определить талант ребенка, или Детский кастинг в Бишкеке
Чтение на ночь, или Библиотека — это не скучно. В Бишкеке прошла «Библионочь»
Имя погибшего милиционера увековечено на мемориальной доске
Форум городов: как сделать города счастливыми
В Бишкеке проходит форум городов
Митинг-реквием на площади Победы. Фоторепортаж
Празднование Дня Победы в Чолпон-Ате. Фоторепортаж
Президент Кыргызстана возложил цветы к Вечному огню. Фоторепортаж
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы
В Бишкеке во время шествия «Бессмертного полка» ограничат движение
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
В&nbsp;ДУМК назвали примерную дату начала орозо В ДУМК назвали примерную дату начала орозо
Бизнес
К&nbsp;лету готовы: расширение сети газозаправочных станций &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; К лету готовы: расширение сети газозаправочных станций «Гaзпрoмнeфть»
Обналичивание долларов в&nbsp;банкоматах ОАО Росинбанк 24/7 Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7
Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на&nbsp;инвест-шоу Akkula-Tank Beeline поддержит стартаперов Кыргызстана на инвест-шоу Akkula-Tank
Выиграй один из&nbsp;трех смартфонов от&nbsp;MegaCom! Выиграй один из трех смартфонов от MegaCom!