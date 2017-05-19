«Мои-24»: Один день с инженером-связистом Алтынбеком Кожокеевым

Зачем инженеры отдела эксплуатации подсистемы базовых станций (BSS) везут на место работы ноутбук и фотоаппарат, что из себя представляет базовая станция и как она работает? Об этом и многом другом корреспонденту ИА «24.kg» рассказал инженер BSS компании «Билайн» Алтынбек Кожокеев.

Кроссовки вместо туфель

Рабочий день Алтынбека Кожокеева начинается в 09.00. Он работает в отделе эксплуатации подсистемы базовых станций технической дирекции ООО «Скай мобайл».

Я ожидала увидеть мужчину средних лет в солидном деловом костюме, все-таки звучная должность. Но навстречу мне вышел молодой парень в джинсах, футболке и кроссовках.

На мое удивление Алтынбек лишь засмеялся: «Да что вы?! Какой костюм? А работать-то я в нем как буду? Вот поедем на сайт, сами все поймете». Оказывается, сайтом называют объекты, где расположены базовые станции.

Проходим в небольшое здание. Честно говоря, сама ни за что бы не нашла его и никогда не подумала, что именно здесь находится самое сердце «Скай мобайл».

«Сначала я проверяю аварийный лист подсистемы базовых станций и почту. По нему я анализирую аварии на базовых станциях. По электронной почте получаю информацию от коллег смежных подразделений — техническое задание по оптимизации и модернизации сети, а также данные о готовности новых станций к запуску в эксплуатацию», — рассказывает он.

После этого все вместе, включая начальника, мы собираемся на кухне за чашкой кофе, чтобы обсудить предстоящие работы и распределить между собой задания. Алтынбек Кожокеев

«Сегодня нам с коллегой Таалаем предстоит выполнить работу по расширению радиосети в четырех базовых станциях к праздникам. Это задание от коллег из службы планирования», — продолжает Алтынбек.

На одной из станций накануне подрядчики должны были завершить монтажные работы по установке нового оборудования для запуска в этом районе системы 4G. Теперь техникам предстоит проверить качество выполненных монтажных работ, провести тестирование скорости передачи данных и звонков.

Во время нашей беседы Алтынбек прервался на срочное сообщение. Система просигнализировала об аварии на базовой станции, оборудование дало сбой.

Фото ИА «24.kg». Алтынбек Кожокеев проверяет аварийный лист подсистемы базовых станций и почту

«Нужно выехать на место, выявить причину и устранить аварию», — сообщил мне инженер.

Поскольку на объекте в новостройке «Ак-Орго» ему придется забираться на мачту, обязательно выписывается наряд. Пока Алтынбек заполняет нужные бумаги, оглядываюсь по сторонам. Небольшое помещение.

Работают здесь в основном мужчины. Девушек можно пересчитать на пальцах одной руки. Технарей среди представительниц прекрасной половины человечества мало.

Визит журналиста стал для инженеров поводом вспомнить курьезные и экстремальные случаи в работе. Однажды, например, они несколько часов откапывали свой автомобиль, который попал под лавину.

«Пора ехать», — зовет меня Алтынбек. С собой у него, кроме нужного оборудования, волшебный чемоданчик — сайт-мастер. Это портативный прибор для анализа значения коэффициента стоячей волны. Также у Алтынбека с собой обязательно сумка с инструментами, страховочная обвязка, каска, угломер, компас, ноутбук и фотоаппарат.

— А вам-то они зачем?

— Все просто. С помощью ноутбука я подключаюсь к базовой станции для выявления причины и устранения аварии. А фотографируем мы расположение антенн и оборудования для подготовки фотоотчета и дальнейшего планирования сети. С помощью угломера определяем значения выставленных механических углов наклона секторных антенн, а с помощью компаса — их азимуты.

Собеседование в горах

В компании Алтынбек работает уже четыре года. Он, как и 75 процентов сотрудников, окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова. Историю своего трудоустройства инженер вспоминает с улыбкой. Тогда он работал на юге в компании, которая устанавливает антенны для сотовых операторов. Поэтому с руководством технической дирекции был знаком.

«Однажды летом нас отправили устанавливать антенны в горах. Оборудование привезли на вертолете. А вот мы должны были добираться туда ежедневно не менее двух часов. Тогда я узнал, что в компании открылась вакансия, но документы нужно было подать срочно. А как это сделать, если вокруг и связи-то толком нет?» — говорит Алтынбек.

Я взобрался на какую-то гору, где хоть немного ловила сеть, заполнил онлайн резюме и отправил. Честно говоря, не наделся, что-то получится. Алтынбек Кожокеев

Работодателя заинтересовали данные молодого инженера. И уже на следующий день ему позвонил будущий начальник, чтобы пригласить на собеседование. Когда выяснилось, что Алтынбек находится далеко от столицы, решено было задавать вопросы по телефону. Но и это было для инженера практически невыполнимой задачей.

«Я в это время как раз поднимался на гору. Представляете?! Куча оборудования за плечами, подъем, связь периодически пропадает, а я тут по телефону пытаюсь еще и на вопросы отвечать. Телефонное собеседование продлилось почти полчаса. Я весь взмок и уже пожалел о своей затее», — продолжает рассказ Алтынбек.

Но старания были не напрасны — его пригласили работать в Бишкек. Правда, сам Алтынбек не был уверен, что задержится надолго.

Прошло четыре года, как я работаю в компании «Билайн». Признаюсь, здесь интересно. Работаю с энтузиазмом и преданностью любимой профессии. Алтынбек Кожокеев

А свободное время он любит проводить с семьей — женой Шоолой, сыном Айдаром и дочерью Айсалкын. Зимой Алтынбек использует каждый свободный день, чтобы покататься на лыжах.

Все через коммутатор

Пока Алтынбек рассказывал о том, как он устраивался на работу, мы доехали до новостройки «Ак-Орго». Здесь находится одна из базовых станций. На ней накануне подрядчики меняли антенны на более современные, чтобы абоненты в жилмассиве могли подключиться к стандарту 4G (LTE).

Традиционно все монтажные работы выполняют подрядчики. А техническая служба сотовой компании проверяет качество. На этом объекте система выдает ошибку. Вместе с Алтынбеком подрядчики пытаются найти поломку. После долгих переговоров причина неисправности найдена.

Нужно устранить неполадку. Но сначала мы звоним на коммутатор и, поочередно блокируя секторы, устраняем неполадки. Это обязательное условие при любых работах. Нужно все сделать так, чтобы абоненты не почувствовали, что мы что-то ремонтируем. Алтынбек Кожокеев

Однако на этом работы на станции не завершены. Алтынбек компасом внимательно замеряет азимут секторных антенн. Подрядчик предлагает использовать электронный компас, но наш инженер больше доверяет механическому. Правда, оба прибора показывают одинаковые значения.

Замерив значения азимута секторных антенн с земли, Алтынбек должен подняться на мачту высотой 25 метров и на месте проверить значения углов. Мне туда нельзя, нет нужных знаний и специального допуска.

Пока один инженер на высоте проверяет качество соединения и гидроизоляцию, другой тестирует сигнал. Честно говоря, я даже не сразу поняла, чем он занимается. Даже решила, что просто ковыряется в телефоне, пока ждет коллегу. На самом деле Таалай с помощью двух сотовых телефонов и специального приложения проверяет прохождение входящих и исходящих звонков, скорость передачи данных сигнала 4G.

Время на объекте летит незаметно. Выясняется, что только на одной базовой станции мы пробыли более 1,5 часа. А в плане у Алтынбека еще как минимум четыре объекта.

Война с базовыми станциями: стрельба и поджог

Работа инженеров технической службы чаще всего тихая и спокойная. Правда, ребята признаются, что так случается далеко не всегда. Иногда люди наотрез отказываются терпеть рядом с собой базовые станции. Из-за этого одну — в новостройке — даже пришлось демонтировать. Четыре года назад станцию в селе Кунтуу попросту подожгли.

Бывали случаи, когда инженеры приезжали на станцию для выяснения причины аварии, а там видели отстреленные антенны. Случалось и убегать от разъяренной толпы жителей после запуска станции.

С одной стороны, люди хотят, чтобы у них была хорошая мобильная связь и Интернет. Но вот антенны они считают источником опасности и излучений. Есть еще слухи, что более мощные антенны одного сотового оператора перебивают сеть другого.

«Это невозможно. У каждого сотового оператора разные частоты. Бывают случаи, когда мы арендуем друг у друга вышки там, где ставить свои нецелесообразно. И никто никому не мешает. После запуска базовой станции сотрудники Санитарно-эпидемиологического надзора проверяют уровень электромагнитного излучения и дают заключение о безопасности станции для жителей окружающих домов», — отмечает инженер.

Чердак оперного театра

Хотите окунуться в детство? Напроситесь провести один день со специалистом технической службы. По крайней мере, одну детскую привычку — лазить по чердакам и крышам — точно придется вспомнить.

Одна из базовых станций находится на чердаке Театра оперы и балета. Посторонних туда не пускают. У Алтынбека и его коллеги Таалая есть допуск. А вот мне пришлось долго уговаривать сотрудников. Благо, успешно. И вот мы поднимаемся на чердак театра, где в небольшом помещении расположена станция. Здесь мы проводим буквально минут 15–20. Алтынбек ставит дополнительное оборудование, и мы отправляемся на следующий объект.

Фото ИА «24.kg». Одна из базовых станций находится на чердаке Театра оперы и балета

«Мы устанавливаем дополнительное оборудование в центре города. Впереди длинные выходные. Нагрузка на сеть будет больше. Нам важно сделать так, чтобы абоненты без проблем могли дозвониться своим друзьям и родственникам с первого раза. После праздников оборудование, скорее всего, останется. Но все будет зависеть от интенсивности звонков», — заключил Алтынбек Кожокеев.

За разъездами не замечаю, как прошел целый рабочий день. На прощание желаю Алтынбеку хорошо отдохнуть. А он в ответ отмечает, что длинных выходных у него не будет. Если вдруг произойдет авария на одной из базовых станций, ему придется ехать на место ЧП. И неважно — выходные это, праздники или будни.