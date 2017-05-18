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Общество

При реконструкции подземок предпочтение отдадут местным стройматериалам

При реконструкции подземок в столице предпочтение отдадут стройматериалам местного производства. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника управления капстроительства мэрии Бишкека Койчугул Ибраимов.

По его словам, для улучшения состояния подземок планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен. Также будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов, заменено освещение.

«Старые лестничные марши входных групп будут демонтированы и заменены на новые. С четырех сторон перехода установят навесы с металлическими конструкциями и остеклением «триплекс». Для облегчения перемещения лиц с ограниченными возможностями через подземный переход обновят существующие пандусы с применением современных технологий», — уточнил Койчугул Ибраимов.

https://24.kg/vzgljad/48652_bishkekskaya_podzemka_vzglyad_iznutri/

Ранее управление капстроительства столичной мэрии объявило конкурс на ремонт двух подземных переходов — на пересечении проспектов Чуй /Манаса и проспекта Чуй с улицей Абдрахманова. На ремонт подземки на Абдрахманова выделили 36 миллионов 550 тысяч сомов. Ремонт перехода на проспекте Манаса обойдется бюджету в 33 миллиона 450 тысяч.

Позже мэрия Бишкека выбрала подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Тендерная комиссия отдала предпочтение ОсОО «ГлавТехИнвест». Компания оценила работы в 27 миллионов 596 тысяч 158,8 сома. Руководителем является Кубанычбек Абдрасулов. ОсОО занимается неспециализированной оптовой торговлей.

На конкурс заявки подали 12 компаний. Наименьшую цену предложило ОсОО «Бейне Строй» — 25,1 миллиона сомов. «ГлавТехИнвест» занимало четвертое место по цене. В настоящий момент победитель конкурса приступил к ремонту объекта.

Подрядчика на ремонт подземки по улице Абдрахманова тендерная комиссия пока не определила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52054/
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