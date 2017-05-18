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Общество

Мэрия нашла компромисс с предпринимателями подземок

Сложная ситуация с предпринимателями подземок разрешилась, найден компромисс. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Султан Омуров.

По его словам, Бишкекский муниципалитет оставляет торговые места за предпринимателями, при этом торговая площадь сократилась.

«По проспекту Чуй ремонтные работы уже начались, и предприниматели отнеслись к этому с пониманием. В настоящее время торговцы данной подземки освобождают переход для реконструкции. Условия торговли с ними будут обсуждены после ремонта», — добавил Султан Омуров.

Ранее управление капстроительства столичной мэрии объявило конкурс на ремонт двух подземных переходов — на пересечении проспектов Чуй/ Манаса и проспекта Чуй с улицей Абдрахманова. На ремонт подземки на Абдрахманова выделили 36 миллионов 550 тысяч сомов. Ремонт перехода на проспекте Манаса обойдется бюджету в 33 миллиона 450 тысяч.

Позже мэрия Бишкека выбрала подрядчика для ремонта подземного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй.

Тендерная комиссия отдала предпочтение ОсОО «ГлавТехИнвест». Компания оценила работы в 27 миллионов 596 тысяч 158,8 сома. Руководителем является Кубанычбек Абдрасулов. ОсОО занимается неспециализированной оптовой торговлей.

На конкурс заявки подали 12 компаний. Наименьшую цену предложило ОсОО «Бейне Строй» — 25,1 миллиона сомов. «ГлавТехИнвест» занимало четвертое место по цене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52050/
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