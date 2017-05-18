Пострадавшим жителям Чон-Алая доставлены гуманитарный груз и стройматериалы

Пострадавшим от землетрясения жителям Чон-Алайского района Ошской области доставлены гуманитарный груз и стройматериалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Чрезвычайное ведомство доставило более 5 тонн макарон, 2,7 тонны сахара, 8 тонн растительного масла и более одной тонны чая, которые складированы в селе Карамык айыльного аймака Жекенди.

Как сообщается, МЧС доставило 120 тонн цемента, которые распределены по селам Карамык (40 тонн), Кара-Тейит (30 тонн), Жекенди (20 тонн), Шибе (10 тонн) , Чулук (20 тонн). 17 мая из города Кызыл-Кия выехали четыре грузовые машины для доставки еще 80 тонн цемента.

Как рассказал ИА «24.kg» аким Чон-Алайского района Жумадилла Жапаров, цемент будет реализовываться пострадавшим жителями по 5 сомов за килограмм. Власти ведут разъяснительную работу среди населения по строительству сейсмостойких домов.