Пострадавшим жителям Чон-Алая доставлены гуманитарный груз и стройматериалы

Пострадавшим от землетрясения жителям Чон-Алайского района Ошской области доставлены гуманитарный груз и стройматериалы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Чрезвычайное ведомство доставило более 5 тонн макарон, 2,7 тонны сахара, 8 тонн растительного масла и более одной тонны чая, которые складированы в селе Карамык айыльного аймака Жекенди.
Как сообщается, МЧС доставило 120 тонн цемента, которые распределены по селам Карамык (40 тонн), Кара-Тейит (30 тонн), Жекенди (20 тонн), Шибе (10 тонн) , Чулук (20 тонн). 17 мая из города Кызыл-Кия выехали четыре грузовые машины для доставки еще 80 тонн цемента.
Как рассказал ИА «24.kg» аким Чон-Алайского района Жумадилла Жапаров, цемент будет реализовываться пострадавшим жителями по 5 сомов за килограмм. Власти ведут разъяснительную работу среди населения по строительству сейсмостойких домов.
Когда жители приходят за оформлением документов на строительство, им предлагают проекты компактных, сейсмостойких домов, да и сами жители уже стали больше обращать внимание на данное качество.Глава райадминистрации Жумадилла Жапаров