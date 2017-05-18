Руководство вуза в Баткене не использовало полученные на ремонт деньги

Руководство социально-педагогического института Баткенского госуниверситета, получив деньги на ремонт учебного заведения, не сделало его. Об этом ИА «24.kg» сообщила координатор по южному региону Общественного объединения «Народный контроль» Роза Маманова.

По ее словам, речь идет о социально-педагогическом институте Баткенского государственного университета в Кызыл-Кие. В 2016 году вузу выделили 580 тысяч сомов, однако по состоянию корпуса не видно, что ремонт проведен.

По информации портала госзакупок, всего в 2016 году Баткенский государственный университет для ремонтных работ в своих институтах провел четыре тендера на закупку строительных материалов на общую сумму 1 миллион 926 тысяч сомов.

Как рассказал директор социально-педагогического института БатГУ Абдрахман Балтабаев, в 2016 году им действительно выделили около 500 тысяч сомов на обновление корпуса, и ремонт был проведен.

«К вопросам ремонта я отношения не имею, им занимается сам университет. Но, как я знаю, здание института долгое время не ремонтировали, только в прошлом году выделили деньги, и кое-где ремонт провели. В этом году тоже будет тендер на эти цели, потому как той суммы, что выделили, полностью отремонтировать корпус и аудитории не хватает», — пояснил Абдрахман Балтабаев.