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Общество

Суд над сотрудниками АКС ГКНБ в очередной раз перенесли

Суд по делу сотрудников Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности, производивших задержание экс-главы аппарата Кыргызской государственной медицинской академии Абдикарима Гапарова, вновь перенесли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии суда.

По их данным, на процесс не явился брат умершего — Абдушукур Ташбеков. Он уехал в Чон-Алай, где в результате землетрясения разрушен его дом.

Ранее в АКС ГКНБ обратился с заявлением гражданин. Он просил принять меры в отношении руководителя аппарата КГМА, якобы вымогавшего у него 30 тысяч сомов в качестве «отката» за аренду площади под размещение павильона на территории вуза.

По заявлению возбудили уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР. При задержании у подозреваемого Гапарова резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Ему оказали первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Причиной смерти назвали остановку сердца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52018/
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