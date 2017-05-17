Трамп и секреты США. Владимир Путин обещает предоставить запись переговоров

Владимир Путин пообещал предоставить Конгрессу США запись переговоров Трампа с Лавровым, во время которых могла быть выдана секретная информация. Об этом сообщил портал «Медуза».

Президент России Владимир Путин заявил, что это будет сделано только при условии, если администрация США не будет возражать.

Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что речь может идти только о стенограмме беседы Трампа с Лавровым, поскольку на таких встречах аудиозапись не ведется.

По данным американских СМИ, на встрече с Лавровым Трамп раскрыл секретную информацию о террористической организации «Исламское государство». По данным ABC News, речь шла о донесениях израильского агента, который узнал о подготовке теракта на борту пассажирского самолета. Эту информацию предоставили американцам с условием, что ее источник не раскроют.

Трамп подтвердил, что поделился с Россией фактами, связанными с терроризмом и безопасностью авиаперелетов. Являются ли эти факты секретными, президент США не уточнил. Он утверждает, что действовал в рамках своих полномочий.

Владимир Путин назвал такие подозрения чушью и бредом.

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения. Ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», — заявил Путин.