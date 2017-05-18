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Общество

Руководство Сузакского РОВД занималось денежными поборами

Сотрудники УВД Джалал-Абадской области и службы собственной безопасности МВД выявили факты незаконных поборов денежных средств руководством Сузакского РОВД. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что жители обратились к начальнику УВД области с заявлением о том, что начальник ОВД Сузакского района Н.С. под различными предлогами собирает деньги у работающих на рынке частных предпринимателей.

«В случае отказа руководство угрожало уголовным и административным преследованием. В ходе служебного расследования сотрудники выявили и другие факты незаконных поборов, но уже с личного состава ОВД Сузакского района», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, найден список сотрудников, сдавших деньги на общую сумму 28,5 тысячи сомов. «Они собраны в принудительном порядке, о чем свидетельствует отсутствие протокола совещания личного состава по данному вопросу», — сообщила пресс-служба МВД КР.

Отмечено, что морально-психологический климат среди личного состава неустойчивый, имеется разлад во взаимоотношениях между руководством ОВД.

«Руководство не проводит работу по улучшению социально-бытовых условий сотрудников вверенного подразделения. Оно не владеет оперативной обстановкой на территории, ненадлежаще исполняет свои функциональные обязанности, отсутствует должный контроль над служебной деятельностью изолятора временного содержания, имеются серьезные недостатки в организации оперативно-служебной деятельности отдела внутренних дел города Джалал-Абада», — сказано в документе.

Материалы служебного расследования направлены в облпрокуратуру для юридической оценки.

Представление об освобождении начальника Сузакского РОВД подписал начальник УВД области. Оно направлено для принятия решения в МВД КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52010/
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