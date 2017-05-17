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Общество

Охрана президента Турции во время его визита в США избила протестующих

Охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в США избила протестующих. Об этом сообщил портал «Медуза».

Президент Турции 17 мая встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Несколько десятков местных жителей устроили акцию в знак протеста против приезда турецкого лидера. Митингующие вступили в перепалку с охраной Эрдогана, после чего завязалась драка.

Протестующие против политики президента Турции вышли на митинг к посольству страны в Вашингтоне. Охранники напали на людей, которые являются сторонниками движения «Курдский союз». В результате девять человек получили травмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52008/
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